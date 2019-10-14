Украинские националисты вышли на марш в Киеве

В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на организаторов мероприятия, Всеукраинское объединение «Свобода», в нем участвуют более 10 тыс. человек.

Среди них лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок, представители запрещенной в России партия «Правый сектор», а также представители Ассоциации фермеров Украины.

Мероприятие началось в 13:00 у памятника Тарасу Шевченко. После этого колонна двинулась от бульвара Шевченко по Крещатику до улицы Институтской, а далее по аллее Героев Небесной сотни дошла до Банковой улицы, где расположен офис президента, передает УНН.

«Диалог.UA» отмечает, что главное требование участников акции — не допустить утраты территориальной целостности республики после принятия «формулы Штайнмайера», которая определяет порядок проведения выборов в Донбассе и присвоения этой территории особого статуса. Также демонстранты выступают против продажи земель сельхозназначения местному крупному капиталу и иностранным инвесторам. После шествия участники акции присоединились к митингу «Нет капитуляции».