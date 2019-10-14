Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 64,37 (+0,14) Quote, 13:40
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 70,93 (+0,2) Quote, 13:40
РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн «НефтеТрансСервис» Финансы, 17:14 Свитеры, джемперы и водолазки: самые уютные, практичные и модные Pink, 17:12 Украинские националисты вышли на марш в Киеве Политика, 17:11 Россия и Саудовская Аравия направят более $600 млн на авиационный лизинг Бизнес, 17:07 За 8 лет через сеть Litecoin прошло более $500 млрд Крипто, 17:00 Saudi Aramco договорилась о первой инвестиции в Россию Бизнес, 16:59 Елизавета II поддержала выход Великобритании из ЕС до 31 октября Политика, 16:53 Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево Общество, 16:52 СК показал новое видео с нападениями на росгвардейцев на акции 27 июля Общество, 16:50 Медведев потребовал от губернаторов объяснить срыв ввода соцобъектов Общество, 16:41 Матвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом Политика, 16:37 Власти объяснили решение не выдавать землю для рекультивации «Ядрово» Общество, 16:28 Минфин предложил снизить профицит нового бюджета Экономика, 16:27 Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж Политика, 16:22 
«Дело 27 июля» ,  
0 
СК показал новое видео с нападениями на росгвардейцев на акции 27 июля

Следственный комитет России (СКР) показал видео с нападениями на сотрудников правоохранительных органов на несогласованной акции, которая прошла 27 июля в Москве. Ролик разместили на YouTube-канале СКР.

На кадрах видно, как один из участников акции протеста во время задержаний толкнул сотрудника Росгвардии в плечо. Другие митингующие оттащили росгвардейца и затем некоторое время удерживали его за руки. В ролике также показали, как участник акции в красной футболке ввязался в потасовку и ударил сотрудника правоохранительных органов.

Видео: Следственный комитет РФ

Ранее в СКР сообщили, что задержали Егора Лесных, Андрея Баршая, Максима Мартинцова и Владимира Емельянова на несогласованном митинге 27 июля. Эти четверо стали новыми фигурантами дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Они проходят по нему в качестве подозреваемых. По данным следствия, еще два человека, которых подозревают в применении насилия к росгвардейцам, скрылись. По местам жительства задержанных провели обыски.

Общество
К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками

По версии следствия, Лесных и Мартинцов на улице Рождественка повалили сотрудника Росгвардии на тротуар. Помимо этого Лесных ударил другого силовика ногой, заявили в ведомстве.

Что касается Баршая, то СК считает, что он толкнул правоохранителя с разбега в спину. Емельянов, как утверждает следствие, удерживал силой росгвардейца и препятствовал выполнению им служебных обязанностей.

Фотогалерея 
Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

С середины июля в Москве проходили митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, самыми массовыми из которых стали несанкционированные протестные акции 27 июля и 3 августа. После акции 27 июля СК возбудил дело о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК), фигурантам которого предъявили обвинения в том числе и по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В начале сентября СК сообщал о прекращении этого дела в отношении пяти участников акции протеста 27 июля. Еще двум фигурантам смягчили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Даниила Беглеца и Ивана Подкопаева признали виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ. 

Теги: Следственный комитет, видео, митинги
Материалы по теме
Следствие сообщило о задержании четырех новых фигурантов «дела 27 июля»
Общество
К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter