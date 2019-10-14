СК показал новое видео с нападениями на росгвардейцев на акции 27 июля

СК показал новое видео с нападениями на росгвардейцев на акции 27 июля

Следственный комитет России (СКР) показал видео с нападениями на сотрудников правоохранительных органов на несогласованной акции, которая прошла 27 июля в Москве. Ролик разместили на YouTube-канале СКР.

На кадрах видно, как один из участников акции протеста во время задержаний толкнул сотрудника Росгвардии в плечо. Другие митингующие оттащили росгвардейца и затем некоторое время удерживали его за руки. В ролике также показали, как участник акции в красной футболке ввязался в потасовку и ударил сотрудника правоохранительных органов.

Видео: Следственный комитет РФ

Ранее в СКР сообщили, что задержали Егора Лесных, Андрея Баршая, Максима Мартинцова и Владимира Емельянова на несогласованном митинге 27 июля. Эти четверо стали новыми фигурантами дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Они проходят по нему в качестве подозреваемых. По данным следствия, еще два человека, которых подозревают в применении насилия к росгвардейцам, скрылись. По местам жительства задержанных провели обыски.