Россияне назвали самые популярные продукты для домашних заготовок

Абсолютное большинство россиян (90%) ест заготовки (консервированные продукты), сделанные в домашних условиях. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наиболее популярными среди продуктов для домашней консервации являются помидоры (73%) и огурцы (70%). Капусту для заготовок используют 32% респондентов, ягоды — 24%, перец — 23%, яблоки — 22%, кабачки — 22%, морковь — 16%, а баклажаны — 14%.

Домашние заготовки делают в 85% российских семей. В селах, в частности, этот показатель достигает 93%. Самостоятельно приготовлением домашних законсервированных продуктов занимаются 52% опрошенных, преимущественно женщины (69%). Доля тех, кто занимается домашними заготовками в возрасте от 45 до 59, составляет 62%, а старше 60 лет — 65%.

64% опрошенных для домашних заготовок используют продукты, выращенные самостоятельно. Чаще всего продукты из собственного урожая для консервации используют жители сел (70%) и городов с населением до 100 тыс. человек (71%). При этом на рынке или в магазине продукты для заготовок покупает каждый десятый россиянин (12%).

Согласно опросу, 38% опрошенных делают домашние заготовки, так как считают, что это вкусно, еще 35% — что это экономично.

В марте этого года Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов. В службе посоветовали покупать продукты только в установленных местах торговли и в случае необходимости требовать у продавца документы, подтверждающие качество товаров. Также в Роспотребнадзоре напомнили, что продажа загнивших и испорченных товаров запрещена.