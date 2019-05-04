Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций для граждан по выбору овощей и фруктов.

Так, в службе советуют покупать такую продукцию только в установленных местах торговли и, в случае необходимости, требовать у продавца документы, подтверждающие качество товаров.

При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции. «Обращаем внимание, что продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена», — заявили в Роспотребнадзоре.

Сам продавец должен быть одет в чистую санитарную одежду, соблюдать правила личной гигиены и носить нагрудный знак организации с ее наименованием и адресом.