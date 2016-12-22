Экс-глава женералитета Каталонии объявил о создании новой партии

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон объявил о создании новой партии «Национальный зов». Об этом сообщает The Guardian.

Газета отмечает, что партия провела учредительный съезд в субботу вечером, 27 октября. Встреча прошла в каталонском городе Манреса, который располагается недалеко от тюрьмы, куда поместили лидеров-сторонников независимости.

«Год назад мы решили, что будем продолжать борьбу, независимо от условий и обстоятельств, и что мы возьмем на себя обязательство построить лучшую страну, республику», — приводит издание слова Пучдемона, находящегося в Брюсселе.

Газета сообщает, что экс-глава женералитета произнес речь для своих сторонников, которую транслировали на съезде новой партии. Пучдемон упомянул разногласия среди поддерживающих независимость Каталонии и заявил о необходимости «двигаться вперед едиными». По данным газеты, некоторые из его сторонников, принявших более умеренную позицию, отказались вступить в партию.

В Каталонии 1 октября 2017 года прошел референдум. Большинство проголосовало за выход региона из состава Испании. 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. В Мадриде не признали его итоги, а организаторов привлекли к ответственности. Среди них был бывший глава женералитета Пучдемон, который в связи с этим покинул страну. Восемь месяцев регион был под прямым управлением Мадрида. В начале июня новое правительство провинции возглавил Хоаким Торра.