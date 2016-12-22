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Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест Пучдемона
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Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест Пучдемона
Политика, 17:08
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Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест Пучдемона
Верховный суд Испании отозвал европейские ордера на арест шестерых сторонников независимости Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном. Отказ объяснили нежеланием судить сепаратистов только за растрату государственных средств
Карлес Пучдемон (Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters)

Верховный суд Испании отозвал международные ордера на арест и запросы на экстрадицию шестерых каталонских политиков, выступающих за независимость этой автономии от Мадрида, в том числе бывшего президента женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает Associated Press.

12 июля Верховный суд Шлезвиг-Гольштейна принял решение, что задержанный в Германии по испанскому запросу Пучдемон может быть выдан Мадриду только по обвинению в растрате государственных средств, экстрадицию же по обвинению в подстрекательстве к бунту суд посчитал невозможной.

Таким образом, в случае выдачи Пучдемона и его соратников в Испанию их могли бы судить только за злоупотребления в финансовой сфере, но не за попытку расколоть страну.

Представитель Верховного суда Испании судья Пабло Льярена заявил, что огорчен решением немецкого суда, упрекнув его в «недостатке настойчивости» в преследовании преступников. Он также пояснил, что в Испании намерены привлечь Пучдемона и остальных беглецов к ответственности как за растрату, так и за организацию мятежа и сецессии. В связи с этим власти Испании аннулировали европейские ордера, однако не отказались от выдвинутых против Пучдемона обвинений. Если тот и его соратники когда-нибудь вернутся в Испанию, то предстанут перед судом как мятежники.

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Фотогалерея

Пучдемон был организатором референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. Тогда 90% каталонцев выступил​и за отделение от Испании, явка составила 43%. Власти Испании назвали результаты референдума незаконными и ввели в регионе прямое управление Мадрида, после чего Пучдемон и часть его соратников покинули страну.​

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Каталония , Испания , Карлес Пучдемон
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