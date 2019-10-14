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ФАС подтвердила получение ходатайства по сделке «Яндекс.Такси» и «Везёт»

В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство по сделке «Яндекс.Такси» и сервиса «Везёт». Об этом РБК сообщили в ведомстве.

Как пояснили в ФАС, ходатайство будет рассмотрено в установленные законом сроки — в течение месяца с правом продления на два месяца.

11 октября в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что отозвали предыдущее ходатайство о приобретении сервиса «Везёт» и подали новое из-за изменений структуры сделки: в нее внесли новые объекты собственности «Везёт», в том числе сервис заказа грузоперевозок «Везёт Добро».

В июле «Яндекс.Такси» договорился о покупке call-центров и программного обеспечения ГК «Везёт» (сервисы «Такси Сатурн», «Везёт», Fasten и Red Taxi). Согласно условиям сделки, действующие акционеры «Везёт» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при достижении ключевых показателей.

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«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»

В конце августа глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев заявил, что не испытывает «большого восторга» из-за сделки. Глава ФАС отметил, что она будет одобрена, если после слияния доля «Яндекс.Такси» на рынке не превысит 50% (сейчас агрегатор такси занимает менее 35% рынка). Участники рынка к будущей сделке отнеслись негативно.

Теги: Федеральная антимонопольная служба, «Яндекс.Такси», «Везёт»
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