Эксперты подсчитали потери ЕС от «дружественного огня» санкций

Санкции, введенные против России странами Запада, сокращают объем торговли на $4 млрд в месяц, при этом почти половина потерь приходится на те страны, которые эти санкции ввели. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на данные исследования «Дружественный огонь: Влияние на торговлю антироссийских санкций и контрсанкций», авторами которого являются Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики.

По подсчетам экспертов, 45% из ежемесячно теряемых $4 млрд (то есть $1,8 млрд в месяц) недополучают страны, которые ввели санкции против России, а оставшиеся 55% ($2,2 млрд) — сама Россия. При этом, как отмечают Крозе и Хинц, 92% всех потерь стран-организаторов антироссийских санкций приходится на государства Европейского союза, в том числе 38% ($667 млн) — на Германию.

Handelsblatt отмечает, что сумма потерь оказалась ниже ранее озвучиваемых оценок, так как сокращение российского экспорта в значительной мере объясняется не воздействием санкций, но падением мировых цен на нефть. Кроме того, экспортные потоки, которые удалось перенаправить на другие рынки, Крозе и Хинц в потери не засчитывают. Авторы исследования отмечают также, что наиболее серьезный ущерб международной торговле нанесли не столько прямые запреты на продажу тех или иных товаров, сколько связанные с ними косвенные причины.

Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. С тех пор ограничительные меры не раз расширялись и продлевались. В конце июня Совет Евросоюза продлил до 2020 года антироссийские экономические санкции.