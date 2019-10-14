ЛУКОЙЛ назвал условие для участия в проектах на шельфе в Арктике

ЛУКОЙЛ назвал условие для участия в проектах на шельфе в Арктике

ЛУКОЙЛ может рассмотреть участие в проектах на арктическом шельфе в том случае, если цена нефти достигнет $80 за баррель. Об этом журналистам заявил глава нефтяной компании Вагит Алекперов, передает корреспондент РБК.

«Мы делали попытку вхождения при цене от $80 до 120», — сказал он и добавил, что компания готова «рассмотреть участие, если будет снято ограничение» (на работу частных компаний на шельфовых участках).

По словам Алекперова, проекты на шельфе Арктики интересны, но низкорентабельны при нынешних ценах на нефть.

В настоящий момент нефть и газ на шельфе Арктики могут добывать только государственные компании — «Газпром» и «Роснефть», а также их дочерние предприятия. Однако летом вице-премьер Юрий Трутнев попросил президента Владимира Путина о либерализации доступа к шельфу. В начале октября стало известно, что Минэнерго предусмотрело снятие ограничений в Энергостратегии до 2035 года. Ведомство рассмотрело проект стратегии на общественном совете в сентябре, но пока не утвердило ее.