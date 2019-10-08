«РуссНефть» Гуцериева заявила об интересе к шельфу Арктики

«РуссНефть» Михаила Гуцериева заинтересовалась работой на шельфе Арктики, где сейчас нефть и газ могут добывать только госкомпании. Либерализовать доступ к шельфу президенту предложил вице-премьер Юрий Трутнев

Фото: russneft.ru

«РуссНефть», крупнейшим владельцем которой является бизнесмен Михаил Гуцериев, «заинтересована в работе на шельфе Арктической зоны, если будут сняты законодательные ограничения». Об этом сказала представитель компании в ответ на запрос РБК о либерализации доступа частных компаний на шельфе, предусмотренной проектом Энергостратегии до 2035 года. Сумму потенциальных инвестиций она не назвала, уточнив, что пока недостаточно информации об условиях либерализация доступа к шельфу.

С 2012 года на континентальном шельфе могут работать только госкомпании — «Роснефть» и «Газпром», а также их дочерние предприятия. Но идея пустить частные компании на шельф регулярно обсуждается в правительстве. В конце июля о либерализации доступа к шельфу попросил президента Владимира Путина вице-премьер Юрий Трутнев, а Минэнерго предусмотрело либерализацию доступа к шельфу в Энергостратегии до 2035 года (проект документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник).

Энергостратегия предполагает «расширение доступа российских компаний, обладающих необходимым опытом и финансовыми ресурсами, в состав потенциальных пользователей участков недр федерального значения, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации». Таким образом, Минэнерго рассчитывает сформировать в Арктике нефтегазовый минерально-сырьевой центр и обеспечить освоение шельфов Баренцева, Карского, Печорского и Охотского морей, говорится в документе. Проект Энергостратегии рассматривался на общественном совете Минэнерго 21 сентября, но пока он не утвержден.

Трутнев просил президента пустить на шельф частников, поскольку, по его мнению, работа «Роснефти» и «Газпрома» неэффективна. Эти две компании с 2012 года получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Арктики, но сорвали освоение участков и не торопятся работать в условиях отсутствия конкуренции и огромных запасов на суше, указывал вице-премьер. Упущенную выгоду в приросте ВВП к 2035 году он оценил в 18 трлн руб. При этом в Норвегии, где нет ограничений на доступ частных и иностранных компаний на шельф, работают многие международные игроки, в том числе крупнейший в Европе нефтегазовый холдинг Wintershall Dea со штаб-квартирой в Германии (33% принадлежит LetterOne Михаила Фридмана и партнеров).



Ресурсы нераспределенного фонда арктического шельфа оцениваются в 11,5 трлн куб. м природного газа и 2,7 млрд т нефти, говорил РБК представитель Минприроды. Это около 10% ресурсов шельфа, пояснил РБК источник в правительстве и отметил, что на эти участки пока нет претендентов. На перераспределении или отзыве уже выданных лицензий чиновники не настаивали.

«РуссНефть» — седьмая по объему добычи нефти компания в России (7,1 млн т в 2018 году). Компания работает на участках в Поволжье, Западной и Центральной Сибири, но опыта работы на шельфе у нее нет. А ЛУКОЙЛ, один из главных лоббистов либерализации доступа на шельф, имеет опыт работы на шельфе Балтийского моря. ЛУКОЙЛ получил лицензии на геологоразведку до 2009 года и затем добился лицензий на добычу. Однако инициативу Трутнева и положения Энергостратегии в компании не комментируют.