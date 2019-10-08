В Энергостратегию заложили либерализацию доступа на шельф Арктики

До 2035 года у «Газпрома» и «Роснефти» могут появиться конкуренты на арктическом шельфе. Это предусмотрено проектом Энергостратегии, одна из целей которой — ускоренное освоение месторождений Арктической зоны и шельфа

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Энергетической стратегии России на период до 2035 года, которую в правительстве обсуждают уже несколько лет, будет предусмотрена либерализация доступа для частных нефтегазовых компаний на арктический шельф. Это следует из проекта последней версии, с которой ознакомился РБК. Источник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил ее подлинность. Сейчас на шельфе в Арктике могут работать только «Газпром», «Роснефть» и их дочерние структуры.

В Энергостратегии будет предусмотрено «создание долгосрочных инвестиционных условий для ускоренного освоения месторождений Арктической зоны и континентального шельфа Российской Федерации», а также «расширение доступа российских компаний, обладающих необходимым опытом и финансовыми ресурсами, в состав потенциальных пользователей участков недр федерального значения, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации». Под этими предложениями имеется в виду либерализация доступа на шельф для частных компаний, пояснил собеседник РБК. Он добавил, что доступ будет не безусловным, а с оговорками, но не сказал, с какими.

Недавно с инициативой либерализовать доступ на шельф выступил вице-премьер Юрий Трутнев, который курирует Дальний Восток и Арктику. В конце июля он написал президенту Владимиру Путину письмо, в котором указал, что арктический шельф «не работает на экономическое развитие России». По сведениям Трутнева, с 2012 года, когда право на доступ к шельфу получили только госкомпании с пятилетним опытом работы (под это определение попали «Газпром» и «Роснефть»), правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа в Арктике, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет. Но за семь с половиной лет, к лету 2019 года, пробурено только пять скважин и первоначальные сроки освоения шельфа сорваны.

Такое медленное развитие Трутнев объясняет отсутствием конкуренции. Упущенную выгоду от этого в приросте ВВП России к 2035 году эксперты оценивают в 18 трлн руб. Вице-премьер предложил допустить на нераспределенные участки шельфа иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором. Это позволит получить не только прирост запасов нефти и газа, но и активизирует другие отрасли промышленности — от судостроения до геологоразведки, указывал он.