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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33

Число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, достигло 33. Об этом сообщает агентство Kyodo. Пропавшими без вести числятся как минимум 19 человек, а общее число людей, получивших травмы, возросло до 180 человек.

В стране продолжаются поисково-спасательные операции. В них задействованы около 27 тыс. военных.

Отмечается, что стихия спровоцировала разлив 21 реки на острове Хонсю. Больше всего в результате наводнений пострадали префектуры Нагано, Сайтама и Мияги.

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Ранее президент России Владимир Путин направил японскому премьер-министру Синдзо Абэ соболезнования из-за гибели местных жителей от действий тайфуна. Глава государства отметил в телеграмме, что «в России разделяют скорбь японского народа». Помимо этого он передал родным и близким погибших слова сочувствия и поддержки, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что Москва готова оказать помощь Японии в том случае, если из Токио поступит соответствующее обращение.

Согласно прогнозу японских метеорологов, по силе разрушений тайфун «Хагибис» будет сопоставим с тайфуном «Ида» 1958 года. Тогда из-за стихии погибли более 1,2 тыс. человек.

Теги: Япония, тайфун, жертвы
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