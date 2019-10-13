Путин заявил о нежелании России «дружить против кого-то»

Россия никогда не дружит с одними странами против других. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

Глава государства отметил, что у России дружественные отношения как с Ираном, так и с Саудовской Аравией. По словам Путина, при Советском Союзе у страны были прекрасные взаимоотношения практически со всем арабским миром и сейчас «мы уже вернулись к этому уровню отношений».

«Если мы будем использовать наши хорошие отношения с Ираном, арабским миром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, я думаю, мы сможем найти то, что отвечает нашим общим интересам», — сказал президент.

«Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то», — отметил российский лидер (цитата по «РИА Новости»).

14 октября Путин посетит Саудовскую Аравию, а на следующий день, 15 октября, — Объединенные Арабские Эмираты. Это первый его визит в обе страны с 2007 года. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин будет участвовать в первом заседании Российско-саудовского экономического совета.