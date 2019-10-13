В Екатеринбурге сообщили о явке на опрос по строительству храма

В Екатеринбурге сообщили о явке на опрос по строительству храма

Явка жителей Екатеринбурга на опрос по поводу места строительства храма Святой Екатерины по состоянию на 10:00 по местному времени (08:00 мск) составила 0,68%, сообщается на сайте избирательной комиссии Екатеринбурга.

Всего к тому времени проголосовали 7373 человека. Как сообщала пресс-служба комиссии, опрос будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее 1% избирателей. Он начался в 08:00 по местному времени (06:00 мск) и закончится в 20:00 (18:00 мск).

В ходе опроса 13 октября горожане должны выбрать место строительства храма Святой Екатерины. Всего депутаты утвердили две площадки для потенциального строительства: участки на месте приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

Изначально храм планировали построить в сквере у Театра драмы в центре города. В мае площадку обнесли забором, после чего местные жители начали устраивать протесты. В середине июня епархия Екатеринбурга отказалась от строительства храма в сквере. Мэрия города решила провести опрос для определения места постройки.