В Екатеринбурге назначили дату опроса по месту строительства храма

Депутаты Гордумы Екатеринбурга назначили опрос по месту строительства храма Святой Екатерины на 13 октября. Об этом сообщает ТАСС.
Всего депутаты утвердили две площадки для потенциального строительства — участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Ранее в списке возможных мест для возведения храма значилась еще одна площадка — на пересечении улиц Фурманова и Белинского. Однако 20 сентября группа рекомендовала исключить этот вариант из списка, поскольку территория находилась в федеральной собственности.
Всего для проведения опроса изготовят более 700 тыс. бюллетеней. Общая стоимость опроса составит 6 млн руб.