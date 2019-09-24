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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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В Екатеринбурге назначили дату опроса по месту строительства храма

Депутаты Гордумы Екатеринбурга назначили опрос по месту строительства храма Святой Екатерины на 13 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Всего депутаты утвердили две площадки для потенциального строительства — участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

Ранее в списке возможных мест для возведения храма значилась еще одна площадка — на пересечении улиц Фурманова и Белинского. Однако 20 сентября группа рекомендовала исключить этот вариант из списка, поскольку территория находилась в федеральной собственности.

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Всего для проведения опроса изготовят более 700 тыс. бюллетеней. Общая стоимость опроса составит 6 млн руб.

В начале сентября члены рабочей группы исключили еще одну площадку на месте снесенной телебашни Уральской горно-металлургической компании из списка, так как на участке уже запланировали построить ледовую арену.

В мае в Екатеринбурге прошли массовые протесты из-за планов построить храм на территории сквера у Театра драмы. Президент России Владимир Путин предложил местным властям провести опрос, чтобы узнать мнение жителей города.

Теги: Екатеринбург, опрос, храм, гордума
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