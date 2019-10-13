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Операция Турции в Сирии ,  
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WP узнала о возможности преднамеренного обстрела Турцией военных США
Как утверждают источники издания, турецкие военные знали, где располагались американские позиции, и прошедший обстрел мог быть преднамеренным. Минобороны Турции заявляло, что целью обстрела были боевики
Фото: Reuters

Вооруженные силы Турции могли намеренно провести артиллерийский обстрел позиций американских военнослужащих в районе сирийского Кобани, чтобы оттеснить их дальше от сирийской границы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников американской администрации.

Как пишет издание, военные считают, что Турция стремится контролировать намного более протяженную полосу, чем было оговорено. Один из офицеров, который служил на северо-востоке Сирии, сообщил, что обстрел вели с турецкой стороны границы 155-миллиметровыми снарядами. «Это оружие площадного поражения. Мы бы никогда не стали делать ничего подобного с нашими партнерами», — сказал он. Военный отметил, что турецкие военные знали, где располагались американские позиции, поэтому обстрел мог быть преднамеренным. Он добавил, что американские войска находились на этой позиции несколько месяцев, и она является одной из самых четко обозначенных в этом районе.

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Другой чиновник заявил, что Пентагон «очевидно» сообщил турецкой стороне, где находятся военные, и они «определенно подошли ближе, чем хотелось бы».

Ранее Reuters сообщил, что рядом с аванпостом американских сил в районе сирийского Кобани произошел взрыв. Позднее Минобороны США пояснило, что военные 11 октября подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны турецких позиций. Взрыв произошел в нескольких сотнях метров от места, которое находится за пределами зоны безопасности, и где, как «как известно туркам», присутствуют американские войска, отмечали в ведомстве. В Пентагоне уточнили, что войска США не выведены из Кобани, а также потребовали, чтобы Анкара избегала шагов, которые могут привести к немедленным оборонительным действиям.

Минобороны Турции заявило, что целью обстрела позиций были боевики, которые ранее обстреляли турецкую погранзону. В турецком военном ведомстве указали, что после получения уведомления от американской стороны огонь был прекращен.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Турция, военные, Армия США, Сирия
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