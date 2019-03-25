Шнуров рассказал о планах заниматься живописью

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК заявил, что в дальнейшем собирается продолжить заниматься живописью. Полную версию беседы смотрите на следующей неделе.

«Живопись вообще такая штука, она успокаивает, меня по крайней мере. Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь», — сказал он.

Самую дорогую свою картину Шнуров, по его словам, продал «тысяч за 30 евро, наверное». При этом музыкант добавил, что его картины продаются нормально.

Шнуров создает картины в стиле брендреализм, концепцию которого он сам придумал. Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно.

Первая выставка работ в новом стиле прошла в 2006 году. Шнуров говорил, что почти все его картины были проданы. «Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим. Отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram», — говорил музыкант.