Участник высадки на Луну вспомнил о своей встрече с космонавтом Леоновым

Участник высадки на Луну вспомнил о своей встрече с космонавтом Леоновым

Американский астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в высадке на Луну, назвал космонавта Алексея Леонова необычным человеком и рассказал об их встрече. Об этом американец написал в своем аккаунте в Twitter.

«Алексей Леонов был не только первым, кто вышел в открытый космос, но и своеобразным человеком. Однажды он поприветствовал меня, подняв на метр над землей», — рассказал Коллинз.

Коллинз добавил, что Леонов был талантливым художником и замечательным человеком.

Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. В 1965 году он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, а через десять лет принимал участие в стыковке советского корабля «Союз-19» с американским Apollo. С 1970 по 1991 год Леонов занимал должность замглавы Центра подготовки космонавтов.