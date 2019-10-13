Полпред президента на Урале прокомментировал дело против экс-губернатора

Полпред президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Николай Цуканов поручил разобраться в сути претензий в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, которого заподозрили в превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

«Я вчера увидел информацию. Нужно разобраться, уже в понедельник я попросил своего заместителя доложить мне, в чем суть претензий [к Дубровскому]», — сказал Цуканов.

Адвокат экс-главы региона Игорь Трунов сообщал, что следственный департамент МВД завел на Дубровского дело. По словам защитника, бывшего губернатора заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

В середине марта в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что Дубровский способствовал подписанию контрактов с компанией «Южуралмост» на строительство дорог в Челябинской области. В ФАС отмечали, что это было сделано в обход требований закона. По данным ведомства, компания выиграла как минимум десять аукционов на общую сумму 2,4 млрд руб. и фактически стала монополистом в своей сфере.