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СМИ сообщили о ненамеренной помощи США в укреплении российской экономики

США непреднамеренно помогли России в укреплении экономики. Этому поспособствовал ввод Вашингтоном санкций против ряда стран, а также торговая война с Китаем, сообщает издание The National Interest.

В частности, благоприятное воздействие на российскую экономику оказали американские санкции против Венесуэлы и Ирана, пишет издание. Из-за ограничений ряд партнеров этих стран перешел на российскую нефть. Автор статьи указывает что, по данным Bloomberg, на фоне санкций против Каракаса и Тегерана российские компании увеличили свою прибыль на $905 млн.

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Еще одним фактором стала торговая война между США и Китаем, которая укрепила позиции России в качестве поставщика энергоресурсов в Китай. После того, как Пекин установил повышенный тариф на американские производителей СПГ, китайские энергетические компании начали покупать акции российских СПГ-проектов в Арктике. В 2016 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обойдя Саудовскую Аравию. Как пишет автор статьи, после открытия газопровода «Сила Сибири» в конце этого года, который планирует поставлять 38 млрд куб. м природного газа в день, Пекин станет вторым по величине потребителем российского газа после Берлина.

С апреля по май этого года на фоне американских санкций против Венесуэлы Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, в мае 2019 года США в общей сложности закупили 17,4 млн барр. нефти и нефтепродуктов из России, что является максимумом с апреля 2013 года. К тому же, в этом году Россия занимает второе место после Канады по поставкам нефтепродуктов в США.
 

Теги: США, российская экономика, помощь
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