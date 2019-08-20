Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США

В лидерах по поставкам нефтепродуктов

Аналогичная картина наблюдается в статистике совокупного импорта российских нефти и нефтепродуктов в США. При этом именно нефтепродукты составляют основную часть поставок — на их долю приходится 68% в этом году.

В мае США закупили в общей сложности 17,4 млн барр. нефти и нефтепродуктов из России — максимум с апреля 2013 года. Это более 5,7 % всего импорта нефти и нефтепродуктов в США за месяц.

млн барр. нефти и нефтепродуктов из России — максимум с апреля 2013 года. Это более % всего импорта нефти и нефтепродуктов в США за месяц. За январь—май импорт нефти и нефтепродуктов из России составил 61,75 млн барр. против 53,82 млн за тот же период годом ранее (рост почти на 15%).

млн барр. против млн за тот же период годом ранее (рост почти на 15%). В этом году Россия занимает второе место после Канады по поставкам нефтепродуктов в США — в мае на долю российских нефтепродуктов приходилось 14% рынка.

Прямых контрактов между Россией и США на поставку нефти или нефтепродуктов нет, российскую нефть продают Штатам международные трейдеры, сказал РБК аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук. Устойчивой тенденции в росте поставок российской нефти в США он не видит. «Это все зависит от трейдеров. Объемы перенаправляются туда, где в данный момент выгоднее цена. Рынок глобальный, поэтому в любой момент времени танкеры перенаправляются туда, где более выгодные условия, независимо от того, откуда эта нефть пришла», — говорит он.

После того как США ввели санкции против PDVSA, американским НПЗ понадобилось компенсировать выпавшие объемы венесуэльской нефти, они нарастили импорт сортов, близких к венесуэльским, в том числе российской Urals, объясняет РБК старший аналитик консалтинговой компании в сфере нефти и газа FGE Дора Полгар. «Мы видим, что большинство российских экспортных объемов идут в США из портов Балтийского моря, но некоторые объемы также отправляются из Новороссийска и порта Козьмино (нефть ESPO)», — сказала она. По-видимому, эта нефть покупается в основном на спотовом рынке.

Импорт из Венесуэлы снизился почти до нуля Американские санкции против PDVSA фактически заблокировали поставки в США нефти из Венесуэлы. Незначительные показатели импорта в этом году отражают остаточные объемы, которые могли быть в пути на момент объявления эмбарго. Если в 2018 году, до санкций, объем поставок нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы в США колебался от 13 млн до 21 млн барр. в месяц, то в мае США ввезли только 0,34 млн барр.

Россия наращивает экспорт

Несмотря на то что Россия участвовала в первом полугодии в ограничении нефтедобычи в рамках ОПЕК+, ей удалось нарастить за семь месяцев 2019 года объемы нефтедобычи и увеличить экспорт, говорит доцент Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. Это отразилось и на поставках российской нефти международными трейдерами в Америку.

Причем экспорт Россия наращивает с опережением относительно нефтедобычи, а объем нефтепереработки сократился, отметила Сафонова. По ее словам, прирост нефтедобычи составил в январе—июле 6,4 млн т, а экспорт возрос на 7,1 млн т.

«И на этом фоне российские компании законтрактовались по продажам международным трейдерам, которые могут через распределительные хабы, например в Роттердаме, перераспределить объемы и направить их по своим контрактным обязательствам в США», — сказала Сафонова.

Еще в мае управляющий партнер инвестбанка Caracas Capital Расс Дэллен указывал, что поставки российской нефти в США резко выросли, причем несколько судов везли продукт «Роснефти». А Bloomberg написал недавно, что санкции против Ирана и Венесуэлы, убравшие с рынка их нефть, принесли российским нефтяным компаниям более $900 млн за счет возросших спредов по цене российской нефти Urals к международному эталону Brent.

Однако Дора Полгар предупреждает, что с потенциальными дальнейшими сокращениями добычи ОПЕК+ России, возможно, придется снизить экспорт нефти и экспортное предложение Urals за пределами Европы может уменьшиться. «И, разумеется, мы не можем полностью исключать возможность сценария с распространением санкций США на российский нефтяной экспорт (хотя он и представляется маловероятным)», — добавляет Полгар.