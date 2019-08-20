Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,64 -0,25 EUR Бирж. 73,89 -0,20 Brent 59,21 -0,22% USD Нал. 67,02 66,27 EUR Нал. 74,37 73,44 USD ЦБ 66,78 +0,18 EUR ЦБ 73,98 +0,03 EUR/USD 1,1079 0 BTC/USD Бирж. 10 636,00 -310,00 IMOEX 2 669,63 +0,81% RTSI 1 261,79 +1,14% DJIA 26 056,09 -0,30% Nasdaq 7 977,02 -0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Target $99 (+14,85%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,04%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+28,39%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+21,57%) прогноз Sova capital к 13.05.20
АЛРОСА ₽110 (+55,39%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Target $99 (+14,85%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,04%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+28,39%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+21,57%) прогноз Sova capital к 13.05.20
АЛРОСА ₽110 (+55,39%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 66,78 (+0,18) Quote, 12:30
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 73,98 (+0,03) Quote, 12:30
Назарбаев снялся в клипе на песню собственного сочинения Общество, 17:40 ФНС может прихлопнуть любого: глава Zenden — о проверках обувной отрасли Pro, 17:38 «112 Украина» потребовал от Зеленского объяснить данные об уголовном деле Политика, 17:29 Оппозиция подала заявки на очередной митинг 31 августа Политика, 17:26 Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США Экономика, 17:24 Подозреваемого в убийстве семьи под Ульяновском подростка похоронили Общество, 17:22 Премьер-министр Италии объявил об отставке Политика, 17:11 Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя Общество, 17:03 МИД Китая назвал пуск в США новой ракеты попыткой добиться превосходства Политика, 17:03 У половины спутников ГЛОНАСС закончилась гарантия Технологии и медиа, 17:02 Как золото связано с Bitcoin Крипто, 16:57 Рособрнадзор проанализировал предложения по изменению ЕГЭ Общество, 16:55 И не друг и не враг: как расстаться с партнером по бизнесу по-хорошему Pro, 16:34 Врачи выписали последнего пострадавшего при посадке А321 в поле Общество, 16:28
Экономика ,  
0 
Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США
На фоне американских санкций против Венесуэлы Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США до максимума с 2013 года. В мае российские поставки обеспечили 5,7% всего нефтяного импорта США
Фото: Noah Friedman-Rudovsky / Bloomberg

Объем импорта российской нефти в США за пять месяцев 2019 года подскочил почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики американского Управления энергетической информации (EIA), изученной РБК. Это произошло на фоне американских санкций против Венесуэлы — в январе администрация Дональда Трампа ввела санкции против госкомпании PDVSA, а уже в августе — против правительства Венесуэлы.

Поставки нефти из Венесуэлы в США за тот же период упали примерно в 2,5 раза год к году, а в мае практически обнулились. В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков.

  • В мае 2019 года США получили почти 5,9 млн барр. российской нефти — рекордно высокий показатель с июня 2012 года. На долю российской нефти в мае пришлось 2,65% всего импорта сырой нефти в Штаты.
  • В целом за январь—май 2019 года США ввезли 19,94 млн барр. российской нефти (против лишь 6,67 млн барр. годом ранее).

Американская статистика отражает импорт по стране происхождения, то есть речь идет об импорте российской нефти, но не обязательно из самой России.

В лидерах по поставкам нефтепродуктов

Аналогичная картина наблюдается в статистике совокупного импорта российских нефти и нефтепродуктов в США. При этом именно нефтепродукты составляют основную часть поставок — на их долю приходится 68% в этом году.

  • В мае США закупили в общей сложности 17,4 млн барр. нефти и нефтепродуктов из России — максимум с апреля 2013 года. Это более 5,7% всего импорта нефти и нефтепродуктов в США за месяц.
  • За январь—май импорт нефти и нефтепродуктов из России составил 61,75 млн барр. против 53,82 млн за тот же период годом ранее (рост почти на 15%).
  • В этом году Россия занимает второе место после Канады по поставкам нефтепродуктов в США — в мае на долю российских нефтепродуктов приходилось 14% рынка.

Прямых контрактов между Россией и США на поставку нефти или нефтепродуктов нет, российскую нефть продают Штатам международные трейдеры, сказал РБК аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук. Устойчивой тенденции в росте поставок российской нефти в США он не видит. «Это все зависит от трейдеров. Объемы перенаправляются туда, где в данный момент выгоднее цена. Рынок глобальный, поэтому в любой момент времени танкеры перенаправляются туда, где более выгодные условия, независимо от того, откуда эта нефть пришла», — говорит он.

После того как США ввели санкции против PDVSA, американским НПЗ понадобилось компенсировать выпавшие объемы венесуэльской нефти, они нарастили импорт сортов, близких к венесуэльским, в том числе российской Urals, объясняет РБК старший аналитик консалтинговой компании в сфере нефти и газа FGE Дора Полгар. «Мы видим, что большинство российских экспортных объемов идут в США из портов Балтийского моря, но некоторые объемы также отправляются из Новороссийска и порта Козьмино (нефть ESPO)», — сказала она. По-видимому, эта нефть покупается в основном на спотовом рынке.

Импорт из Венесуэлы снизился почти до нуля

Американские санкции против PDVSA фактически заблокировали поставки в США нефти из Венесуэлы. Незначительные показатели импорта в этом году отражают остаточные объемы, которые могли быть в пути на момент объявления эмбарго.

Если в 2018 году, до санкций, объем поставок нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы в США колебался от 13 млн до 21 млн барр. в месяц, то в мае США ввезли только 0,34 млн барр.

Россия наращивает экспорт

Несмотря на то что Россия участвовала в первом полугодии в ограничении нефтедобычи в рамках ОПЕК+, ей удалось нарастить за семь месяцев 2019 года объемы нефтедобычи и увеличить экспорт, говорит доцент Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. Это отразилось и на поставках российской нефти международными трейдерами в Америку.

Причем экспорт Россия наращивает с опережением относительно нефтедобычи, а объем нефтепереработки сократился, отметила Сафонова. По ее словам, прирост нефтедобычи составил в январе—июле 6,4 млн т, а экспорт возрос на 7,1 млн т.

«И на этом фоне российские компании законтрактовались по продажам международным трейдерам, которые могут через распределительные хабы, например в Роттердаме, перераспределить объемы и направить их по своим контрактным обязательствам в США», — сказала Сафонова.

Еще в мае управляющий партнер инвестбанка Caracas Capital Расс Дэллен указывал, что поставки российской нефти в США резко выросли, причем несколько судов везли продукт «Роснефти». А Bloomberg написал недавно, что санкции против Ирана и Венесуэлы, убравшие с рынка их нефть, принесли российским нефтяным компаниям более $900 млн за счет возросших спредов по цене российской нефти Urals к международному эталону Brent.

Однако Дора Полгар предупреждает, что с потенциальными дальнейшими сокращениями добычи ОПЕК+ России, возможно, придется снизить экспорт нефти и экспортное предложение Urals за пределами Европы может уменьшиться. «И, разумеется, мы не можем полностью исключать возможность сценария с распространением санкций США на российский нефтяной экспорт (хотя он и представляется маловероятным)», — добавляет Полгар.

Авторы: Анна Гальчева, Иван Ткачёв
Теги: нефтяная компания, Венесуэла, экспорт нефти
Материалы по теме
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Китая от нефти из Венесуэлы из-за санкций США
Бизнес
Bloomberg узнал о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter