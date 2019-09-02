Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель

Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель

По словам Максима Орешкина, с точки зрения бюджета и платежного баланса, Россия не будет испытывать серьезного давления при падении цен на нефть до $40 за барр.

Максим Орешкин (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Оптимальной для Российской экономики ценой на нефть является $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.

«Мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке: им нужно 70 долларов за баррель, а нас устроят и 40. Хотя, конечно, лучше 60 — это оптимальная цена», — сказал Орешкин.

По его словам, цена в $60 за барр. — это уровень, при котором можно спокойно инвестировать в новые проекты и заниматься их развитием. Но даже при падении цен $40 за барр. Россия не будет испытывать серьезного давления на внутреннюю экономику и финансовый рынок с точки зрения платежного баланса и бюджета, добавил Орешкин.

Если в 2014 году для поддержания бюджета и платежного баланса России нужна была нефть по $115 за барр., то теперь эта сумма снизилась до $45, рассказал министр. В случае, если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, это скажется и на России, «но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее», пояснил он.