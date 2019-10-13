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Первый президент Украины сообщил об улучшении в отношениях с Россией

Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко. Об этом сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Кравчука, российский лидер начал «не просто слышать, а слушать» Зеленского.

«Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен (удерживаемыми лицами) 35 на 35», — заявил первый президент Украины. Кравчук также сообщил, что в Москве стали по-другому относиться к украинским властям. По его словам, между двумя странами осталось множество неразрешенных вопросов, с которыми не получится быстро справиться. Вместе с тем, Кравчук отметил, что «если форточка открылась, то надо открывать окно, а потом и двери, чтобы говорить серьезные речи».

Экс-президент Украины также высказал предположение, что первый «серьезный разговор» между президентами двух стран состоится на предстоящей встрече «нормандской четверки».

11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к саммиту в «нормандском формате» ведется на уровне помощников глав государств. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что конкретные сроки встречи зависят от того, как пройдет разведение сил в Донбассе. 11 октября Владимир Путин заявил, что украинская армия не покидает своих позиций из-за приезда в зону конфликта националистических военных формирований.

Теги: Леонид Кравчук, Украина, Россия
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