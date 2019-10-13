Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
В Токийском заливе из-за тайфуна затонуло грузовое судно Общество, 04:31 В Госдуме ответили на слова главы МИД Британии о «российской агрессии» Политика, 04:23 В Центральной Канаде введут режим ЧС из-за обильного снегопада Общество, 04:06 При лобовом столкновении машин в Подмосковье погибли пять человек Общество, 04:02 Постпред России назвал способ для ЕС не стать «задним двором» политики Общество, 03:55 В Ленинградской области загорелся склад на площади более 2 тыс. кв. м Общество, 03:22 Военные ограничили передвижение по Эквадору на сутки Общество, 03:21 Джонсон сообщил Эрдогану о необходимости прекратить операцию в Сирии Политика, 03:12 СМИ узнали о возможном введении ЕС оружейного эмбарго против Турции Политика, 02:48 Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек Общество, 02:42 СМИ сообщили о гибели не менее десяти полицейских при взрыве в Кении Общество, 02:22 Сборная Италии обыграла Грецию и гарантировала участие в Евро-2020 Спорт, 02:03 СК начал проверку после гибели подростка в Приозерске Общество, 01:52 Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице Общество, 01:26
Общество ,  
0 
В Токийском заливе из-за тайфуна затонуло грузовое судно

В Токийском заливе из-за тайфуна «Хагибис» затонуло грузовое судно под флагом Панамы, сообщает Kyodo со ссылкой на береговую охрану.

Всего на судне находились 12 членов экипажа, троих удалось спасти. Остальные девять человек пропали без вести. По данным береговой охраны, на борту были трое граждан Мьянмы, семеро граждан Китая и двое граждан Вьетнама.

Политика
Кремль допустил помощь Японии из-за тайфуна «Хагибис»

По последним данным, в результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли не менее пяти человек, 11 числятся пропавшими без вести. Также сообщается об около 100 пострадавших.

Из-за тайфуна накануне власти рекомендовали эвакуироваться более 9 млн человек, эвакуацию уже объявили для 1,6 млн жителей ряда префектур. 11 октября метеорологи предупредили, что «Хагибис» по силе будет сопоставим с тайфуном «Ида», который обрушился на страну 61 год назад и привел к гибели 1,2 тыс. человек.

Теги: Япония, тайфун
Материалы по теме
Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек
Общество
Более 40 тыс. домов в Японии остались без электричества из-за тайфуна
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter