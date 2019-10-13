В Токийском заливе из-за тайфуна затонуло грузовое судно

В Токийском заливе из-за тайфуна «Хагибис» затонуло грузовое судно под флагом Панамы, сообщает Kyodo со ссылкой на береговую охрану.

Всего на судне находились 12 членов экипажа, троих удалось спасти. Остальные девять человек пропали без вести. По данным береговой охраны, на борту были трое граждан Мьянмы, семеро граждан Китая и двое граждан Вьетнама.

По последним данным, в результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли не менее пяти человек, 11 числятся пропавшими без вести. Также сообщается об около 100 пострадавших.

Из-за тайфуна накануне власти рекомендовали эвакуироваться более 9 млн человек, эвакуацию уже объявили для 1,6 млн жителей ряда префектур. 11 октября метеорологи предупредили, что «Хагибис» по силе будет сопоставим с тайфуном «Ида», который обрушился на страну 61 год назад и привел к гибели 1,2 тыс. человек.