Военные ограничили передвижение по Эквадору на сутки

Командование вооруженных сил Эквадора ограничило передвижение по стране на ближайшие сутки на фоне протестов, сообщается в его Twitter.

«С 15 часов (23:00 мск) субботы 12 октября на 24 часа, пока длится чрезвычайное положение, установлен запрет на передвижения в стратегически важных районах на всей территории страны», — говорится в сообщении.

В стратегические районы входят государственные, военные и полицейские учреждения, порты и аэропорты, объекты водо- и электроснабжения, нефтедобычи и переработки.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в Кито. Туристам посоветовали оставаться в отелях и других безопасных местах. Столичный аэропорт рекомендовал пассажирам связаться с представителями своих авиакомпаний, а тем, кто уже прибыл — не покидать здание аэропорта.