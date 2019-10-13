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Военные ограничили передвижение по Эквадору на сутки

Командование вооруженных сил Эквадора ограничило передвижение по стране на ближайшие сутки на фоне протестов, сообщается в его Twitter.

«С 15 часов (23:00 мск) субботы 12 октября на 24 часа, пока длится чрезвычайное положение, установлен запрет на передвижения в стратегически важных районах на всей территории страны», — говорится в сообщении.

В стратегические районы входят государственные, военные и полицейские учреждения, порты и аэропорты, объекты водо- и электроснабжения, нефтедобычи и переработки.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в Кито. Туристам посоветовали оставаться в отелях и других безопасных местах. Столичный аэропорт рекомендовал пассажирам связаться с представителями своих авиакомпаний, а тем, кто уже прибыл — не покидать здание аэропорта.

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Президент Эквадора решил пересмотреть свой указ о топливе после протестов

Протесты в Эквадоре начались после того, как Морено подписал указ об отмене субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо возросли. Участники акций потребовали отменить реформы, в ходе митингов задержали около 700 человек. Из-за протестов президент ввел в стране чрезвычайное положение. Позднее Морено согласился пересмотреть декрет об отмене субсидий, а также заявил о планах встретиться с лидерами протестующих для обсуждения ситуации.

Теги: Эквадор, чрезвычайное положение, Латинская Америка
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