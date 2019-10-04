Политика , 04 окт, 01:09
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Президент Эквадора ввел чрезвычайное положение из-за протестов
Президент Эквадора Ленин Морено ввел в стране чрезвычайное положение из-за протестов, вызванных реформой в сфере топливного рынка. Заявление Морено опубликовано в его Twitter-аккаунте.
«Я объявил чрезвычайное положение для защиты порядка, безопасности граждан и контроля за теми, кто намеревается вызвать хаос», — говорится в твите президента.
Он добавил, что власти не собираются поддаваться на шантаж и будут действовать согласно закону.
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