Президент Эквадора ввел чрезвычайное положение из-за протестов

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в стране чрезвычайное положение из-за протестов, вызванных реформой в сфере топливного рынка. Заявление Морено опубликовано в его Twitter-аккаунте.

«Я объявил чрезвычайное положение для защиты порядка, безопасности граждан и контроля за теми, кто намеревается вызвать хаос», — говорится в твите президента.

Он добавил, что власти не собираются поддаваться на шантаж и будут действовать согласно закону.

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