Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице

Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице страны Кито на фоне протестов против повышения цен на топливо. Об этом эквадорский лидер сообщил в своем Twitter.

Морено заявил, что решение вступит в силу с 15:00 (23:00 мск) 12 октября. По словам эквадорского лидера, оно должно облегчить работу правоохранительных органов, ведущих борьбу с «излишними проявлениями насилия».

В министерстве туризма страны в связи со введением комендантского часа рекомендовали туристам оставаться в отелях или других безопасных местах.

В пресс-релизе, опубликованном международным аэропортом Кито, пассажирам советуют не приезжать в авиагавань и связаться с представителями своих авиакомпаний, а уже прибывшим — не покидать здание аэропорта. В Twitter авиагавани сообщается об отмене ряда рейсов.

Протесты в Эквадоре начались после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо существенно возросли. Манифестанты потребовали отменить реформы, в ходе акций задержали порядка 700 человек. 3 октября из-за протестов Морено ввел в Эквадоре чрезвычайное положение. 12 октября президент согласился пересмотреть декрет об отмене субсидий на топливо.