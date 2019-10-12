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Зеленский сообщил о шокированной Европе из-за поведения Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский на прошедшей пресс-конференции заявил, что лидеры страны Европы шокированы поведением экс-президента страны Петра Порошенко, который выступает против формулы Штайнмайера, передает корреспондент РБК.

«Европейские лидеры в шоке, как изменилась его риторика. И он своей риторикой подталкивает людей к Майдану», — сказал Зеленский. Он отметил, что Порошенко забывает, что он уже не является президентом Украины: «Не то, что он забывает, я боюсь, что он в это не верит».

В начале октября члены Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе подписала так называемую формулу Штаймайера, которая предусматривает особый статус Донбасса. Также Киев и непризнанные республики Донбасса договорились, что разведение сил на востоке Украины начнется 7 октября. Но в этот день глава МИД Украины Владимир Пристайко заявил, что операция не состоится из-за обстрела населенных пунктов Петровское и Золотое. По его словам, отвод сил должен произойти спустя семь дней после прекращения огня.

Процесс разведения войск был перенесен на 9 октября, однако в этот день ЛНР и ДНР обвинили Украину в срыве операции из-за обстрела населенных пунктов.

Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Европа
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