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Следователи возбудили уголовное дело об избиении подростка в Ижевске

Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело после избиения из хулиганских побуждений 16-летней девушки в Ижевске (ст. 116 УК РФ). Об этом сообщается на сайте управления СК по региону. 

Инцидент произошел вечером 28 сентября в лесопарковой зоне на Салютовской улице. По данным следствия, несколько подростков в возрасте от 15 до 17 лет нанесла девочке несколько ударов руками и ногами. Личности участников драки установлены.  

Поводом к избиению 16-летнего подростка стала «малозначительная деталь», говорится в заявлении СК России. Девушка, которая, предположительно, начала драку, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

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Как сообщает «КП-Ижевск», в соцсетях появилось видео, на котором видно, как подростки избивают ногами лежащую на земле девочку. По данным издания, в драке участвовали пять-шесть человек, они повалили ее на землю и били по очереди, несмотря на плач и просьбы девушки прекратить. 

В конце сентября в Кемеровской области двое 13-летних подростков заставили девятилетнего мальчика есть камни, а после отказа избили его, снимая происходящее на камеру. Полиция возбудила дело по ст. 6.1.1 КоАП (побои), у пострадавшего ребенка медики диагностировали ушибы мягких тканей.  

Теги: Ижевск, Удмуртия, подросток
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