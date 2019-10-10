В Сеть попало видео с ругающим матом детей учителем ОБЖ

В школе № 2 поселка Боровский Тюменской области учитель ОБЖ применил к ученикам физическую силу и нецензурно обругал их, сообщает портал 72.ru. Видео инцидента попало в соцсети, ситуацией занимаются местные органы образования.

Портал опубликовал видео, снятое одним из учеников. На нем учитель ходит между рядов и кричит на школьников. «Ты особенный? Или ты особенный, что ли? Вы — дебилы? ... Не *** [бил] вас никто давно? Я буду!» — кричит мужчина. При этом он хватает некоторых учеников за голову и бьет их, из-за чего один подросток падает со стула.

В пресс-службе Тюменского муниципального района сообщили РБК, что о случившемся узнали из соцсетей. После этого была создана специальная комиссия, которая сейчас работает в школе. Поведение педагога муниципальные власти назвали недопустимым.

«Расследуются причины инцидента, потому что мы видим короткую запись инцидента, как мы понимаем, финала какого-то развития событий. Что ему предшествовало, нам предстоит выяснить. Мы пока никаких выводов не делаем. Директор принесла ребятам извинение за произошедшее. С ребятами работает педагог-психолог, выясняет какие-то моменты», — сообщили в пресс-службе Тюменского муниципального района.

В сентябре стало известно, что в Красноярске учитель физкультуры ударил семилетнего ребенка. Мать ученика заявила, что преподаватель позволил остальным детям также избить мальчика. Проверкой произошедшего занялся Следственный комитет.