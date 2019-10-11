Тюменского учителя ОБЖ уволили за матерную ругань и рукоприкладство

В Тюменской области уволили учителя ОБЖ, который применил физическую силу в отношении учеников и нецензурно обругал их. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Андрея Степанова.

«Поведение учителя несовместимо ни с профессиональной этикой, ни с правовой точки зрения, поэтому учитель уволен», — уточнил Степанов.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором педагог из школы в поселке Боровский ходит между рядов и кричит на школьников. При этом он хватает некоторых учеников за голову и бьет их, из-за чего один подросток падает со стула.

После появления данной видеозаписи в Сети сотрудники СК и прокуратуры начали проверку, чтобы выяснить, что явилось причиной такого поведения учителя. Руководство школы также отреагировало на инцидент: администрация школы принесла извинения родителям и ученикам за поведение педагога. Со школьниками в настоящий момент работают психологи.