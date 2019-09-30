В Кузбассе завели дело после избиения школьника за отказ есть камни

В Кузбассе завели дело после избиения школьника за отказ есть камни

Полиция Кемеровской области возбудила административное дело по ст. 6.1.1. КоАП (побои) в отношении подростков, которые избили девятилетнего школьника, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации местных СМИ, они издевались над пострадавшим, в частности пытались заставить съесть камни.

«Будет решен вопрос о постановке двух 13-летних подростков, которые участвовали в инциденте, на профилактический учет в полиции», — уточнили в ведомстве. В пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области РБК также сообщили, что проводят доследственную проверку в связи с появлением в СМИ видео, на котором один ребенок избивает другого в городе Осинники. Мальчика побили за то, что отказался есть камни, подтвердили в ведомстве информацию СМИ. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала представитель управления.

В городе Осинники двое 13-летних подростков заставляли девятилетнего мальчика есть камни, а после отказа избили его, снимая это на камеру, пишет «Проспект Мира». На записи, появившейся в соцсетях, видно, как подросток бьет мальчика по лицу. Ребенку диагностировали ушибы мягких тканей, передает Правоохранительный портал Кузбасса.

Директор школы № 3 Осинников Галина Дунина заявила в интервью телеканалу «Вести-Кузбасс», что все трое детей просто гуляли вместе.

В минувшую пятницу, 27 сентября, шестиклассник 2007 года рождения из московской школы № 1525 получил сотрясение мозга, а также несколько ушибов и ссадин головы во время драки с одноклассником.