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WP сообщила об отставке советника Помпео после «украинского скандала»

Старший советник госсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккинли покинул свой пост, сообщает The Washington Post. Издание связывает его уход со скандалом из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хотя Маккинли не занимался напрямую вопросами Украины, он, утверждает WP, был разочарован тем, как повел себя Госдеп во время скандала. «Как и многие другие, он был разочарован отсутствием общественной поддержки дипломатов, чьи имена упоминались в контексте споров об Украине, и которых вызвали для дачи показаний перед комитетами палаты представителей», — пишет газета.

В частности, WP упоминает ситуацию с Мари Йованович, три года занимавшей пост посла на Украине. Она была отозвана из Киева под давлением поддерживающих Трампа СМИ правого толка, обвинявших ее в нелояльности.

Йованович не поддерживала усилия адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который пытался заставить украинские власти инициировать расследование против Хантера Байдена — сына наиболее вероятного соперника Трампа на грядущих выборах в США Джо Байдена, указывает газета. В июльском разговоре с Зеленским Трамп неодобрительно отзывался о ее работе.

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Маккинли не одобрил позицию Госдепа в этом вопросе и подал в отставку. В последнее время он занимался вопросами политики в отношении Венесуэлы, Мексики, Юго-Восточной Азии и Афганистана.

Телеканал CNN на прошлой неделе также, как и WP, сообщал о недовольстве сотрудников Госдепа поведением Помпео. Оппозиция Помпео в Госдепе возникает из-за его неспособности противостоять Трампу и Джулиани, утверждал CNN.

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Зеленский увидел в стенограмме разговора с Трампом подрыв отношений с США

Телефонный разговор Трампа и Зеленского, после которого президента США обвинили в попытках надавить на Джо Байдена, стал поводом для начала процедуры импичмента Трампа.

Запустившие процесс импичмента демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи в случае прекращения расследования против Байдена-младшего, входившего в руководство украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings.

Теги: Майк Помпео, Госдеп США, Украина
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