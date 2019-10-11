WP сообщила об отставке советника Помпео после «украинского скандала»

Старший советник госсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккинли покинул свой пост, сообщает The Washington Post. Издание связывает его уход со скандалом из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хотя Маккинли не занимался напрямую вопросами Украины, он, утверждает WP, был разочарован тем, как повел себя Госдеп во время скандала. «Как и многие другие, он был разочарован отсутствием общественной поддержки дипломатов, чьи имена упоминались в контексте споров об Украине, и которых вызвали для дачи показаний перед комитетами палаты представителей», — пишет газета.

В частности, WP упоминает ситуацию с Мари Йованович, три года занимавшей пост посла на Украине. Она была отозвана из Киева под давлением поддерживающих Трампа СМИ правого толка, обвинявших ее в нелояльности.

Йованович не поддерживала усилия адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который пытался заставить украинские власти инициировать расследование против Хантера Байдена — сына наиболее вероятного соперника Трампа на грядущих выборах в США Джо Байдена, указывает газета. В июльском разговоре с Зеленским Трамп неодобрительно отзывался о ее работе.