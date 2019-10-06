CNN узнал о «злобе» сотрудников Госдепа из-за «бесхребетного» Помпео

По мнению опрошенных CNN дипломатов, Помпео, назначенец Трампа, не может или не хочет противостоять плохим идеям президента и не встает на защиту собственных сотрудников

Фото: Costas Baltas / Reuters

На фоне скандала из-за Украины у сотрудников Госдепартамента США крепнут «злоба и сомнения», связанные с госсекретарем Майком Помпео. Об этом пишет CNN со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников различных отделов Госдепа.

По информации телеканала, ситуация вокруг звонка Трампа Зеленскому усугубила разногласия в ведомстве между «политическими назначенцами» вроде Помпео и карьерными дипломатами. Многие из последних утверждают, что Госдеп «политизируется» и что это подрывает связи США с другими странами.

CNN уточняет, что недовольство дипломатов вызывают и заявления личного адвоката Рудольфа Джулиани по темам внешней политики (тот, в частности, рассказывал о попытках найти доказательства вмешательства Украины в выборы в США).

Сотрудники ведомства также рассказали CNN о «растущем разочаровании» в Помпео, которого один из дипломатов назвал бесхребетным из-за неспособности противостоять Трампу, и Джулиани, использующих Госдеп в своих политических целях. «Даже когда у президента появляется плохая идея, Помпео не способен или по-настоящему не хочет ему противостоять так, как это делал [бывший госсекретарь] Рекс Тиллерсон», — пояснил CNN бывший сотрудник Госдепа.