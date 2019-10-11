«Победа» потребовала компенсации после аварийной посадки военного Ан-12

Авиакомпания «Победа» потребовала от екатеринбургского аэропорта Кольцово возместить убытки, связанные с задержкой рейсов после аварийной посадки самолета Ан-12. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя авиакомпании.

Источник РБК в «Победе» сообщил, что речь идет о задержке двух ее рейсов. «Два рейса «Победы» были задержаны более чем на 7 часов каждый. Вызывает удивление, что аэропорт с двумя полосами полностью закрылся из-за занятой одной полосы», — отметил собеседник РБК.

Военный самолет АН-12 приземлился в Кольцово 10 октября без шасси — борт посадили на запененную взлетно-посадочную полосу на «брюхо». Пострадавших среди экипажа и пассажиров не было, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

После инцидента аэропорт закрыли, Кольцово не принимал и не отправлял рейсы. Как сообщали в авиакомпании «Уральские авиалинии», в результате задерживались рейсы из Екатеринбурга в Москву и Ереван, а самолет, летевший в Екатеринбург из Сочи, приземлился на запасном аэродроме.