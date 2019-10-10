Аэропорт Екатеринбурга закрыли из-за аварийной посадки Ан-12

Екатеринбургский аэропорт Кольцово временно прекратил принимать и отправлять рейсы из-за аварийной посадки самолета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции», — сказали в пресс-службе. По словам представителя пресс-службы, персонал аэропорта делает все возможное для возобновления его работы.

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» ТАСС рассказали, что воздушная гавань будет закрыта до 11:30 мск. В авиакомпании добавили, что в результате задерживаются рейсы из Екатеринбурга в Москву и Ереван, а самолет, который следует по маршруту Сочи — Екатеринбург, приземлится на запасном аэродроме.