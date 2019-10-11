Связанный с «Альфой» фонд поставил систему безопасности в синагогу Галле

Установкой систем безопасности в атакованной террористом синагоге в немецком Галле занимался фонд JAFI Security Assistance, спонсорами которого выступают российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан, сообщает The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что в течение последних нескольких лет фонд спонсировал установку систем безопасности в еврейских общинах по всей Европе для защиты от террористических атак.

РБК направил запрос в пресс-службу компании JAFI Security Assistance Fund.

Стрельба в Галле произошла 9 октября около синагоги во время праздника Йом Кипур. В результате погибли два человека. По данным полиции, стрелков было двое. После нападения они скрылись, одного из них позже задержали.