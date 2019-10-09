В немецком Галле неизвестные открыли стрельбу у синагоги

Неизвестные открыли стрельбу около синагоги в праздник Йом Кипур, после чего скрылись. Полиция рекомендовала жителям близлежащих домов не выходить на улицу

Фото: guyelster / Twitter

Неизвестные открыли стрельбу в немецком городе Галле, по предварительным данным, двое человек погибли, сообщается на странице местной полиции в Twitter. Город расположен в федеральной земле Саксония-Анхальт в восточной части страны.

По данным Bild, преступники убили женщину и ранили несколько человек перед синагогой. Информацию о стрельбе у синагоги подтверждают также издания Mitteldeutsche Zeitung (MZ) и Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). Bild пишет, что злоумышленники вооружены автоматом. Они бросили гранату в расположенное рядом с синагогой еврейское кладбище.

Стрелки покинули место происшествия на автомобиле, власти посоветовали жителям близлежащих домов не выходить на улицу и держаться подальше от окон, пишет MZ.

Железнодорожную станцию в Галле временно закрыли, сообщил концерн Deutsche Ban.

Позднее полиция заявила, что задержали одного человека.