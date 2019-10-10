В Минюсте ФРГ назвали стрельбу в Галле правоэкстремистским терактом

В Минюсте ФРГ назвали стрельбу в Галле правоэкстремистским терактом

Стрельба возле синагоги в немецком Галле является правоэкстремистским террористическим актом, нападение совершил преступник-одиночка, заявила во время пресс-конференции министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт, передает телеканал Tagesschau.

«Мы исходим из того, что он действовал, руководствуясь антисемитскими, правоэкстремистскими мотивами, его целью была еврейская община в синагоге в Галле», — сообщила министр. Ламбрехт отметила, что лишь стечение обстоятельств не позволило преступнику проникнуть в здание синагоги, добавив, что ФРГ необходимо лучше обеспечивать защиту еврейской общины страны.

По словам генпрокурора ФРГ Петера Франка, в машине задержанного было обнаружено порядка 4 кг взрывчатки.

«По нашим сведениям, подозреваемый поставил себе цель устроить бойню в синагоге в Галле», — сообщил Франк.