СМИ показали навигатор «Судного дня»

Навигационный комплекс межконтинентальной баллистической ракеты «Миротворец» — Advanced Inertial Reference Sphere (AIRS) — был самой точной и сложной автономной гироскопической системой из когда-либо созданных, пишет The Drive. Так в издании прокомментировали ранее появившуюся публикацию снимка AIRS пользователя atomicarchive в Twitter.

По данным издания, система была вершиной технологических достижений времен холодной войны. Точнейшая гироскопическая система состояла из 19 тыс. деталей, и не была установлена на карданной подвеске, а плавала во фторуглеродной жидкости внутри оболочки, ссылается портал на книгу Мартина Миллера «Оружие массового уничтожения: призраки ядерного века», в которой и была опубликована сделанная автором фотография.

По данным издания, подобное решение обеспечило круговое вероятное отклонение (показатель точности попадания) ракеты LGM-118A Peacekeeper («Миротворец»), снятой с вооружения в 2005 году, до 40 м. Для сравнения, действующая американская ракета LGM-30G Minuteman III имеет показатель в шесть раз больше — 240 м.

При этом повышенная точность и множество деталей приводили к сложной сборке и большой стоимости системы. Так, в 1989 году один акселерометр, использованный в AIRS (всего их три), стоил $300 тыс. долларов (19 млн руб.), и на его изготовление ушло шесть месяцев, сообщает портал.

В начале октября США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, объяснив это необходимостью проверки оружия, стоявшего на вооружении более полувека. Ранее на параде в Пекине китайская армия впервые представила новейшую баллистическую ракету DF-41 («Дунфэн-41»). В колонне проехали 16 мобильных пусковых установок этих ракет. По данным из открытого доступа, ракета может поразить объект на расстоянии до 14 тыс. км и обладает разделяющейся боевой частью, в которой находятся порядка десяти ядерных боеголовок.