США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Соединенные Штаты провели испытательный запуск баллистической ракеты Minuteman III, говорится в сообщении Командования глобальных ударов ВВС США. Ракета стартовала с авиабазы Ванденберг и поразила цель на полигоне в районе атолла Кваджалейн.

Необходимость провести испытания командование ВВС США объяснило проверкой эксплуатационных возможностей ракет этого типа, которые стоят на вооружении около полувека. «Ракетам Minuteman III почти 50 лет, и дальнейшие испытательные запуски необходимы для обеспечения их работоспособности и надежности вплоть до середины 2030-х годов, когда будет введена в строй Система стратегического сдерживания наземного базирования (Ground Base Strategic Deterrent. — РБК)», — приводятся в сообщении слова полковника Омара Колберта, командира испытательного подразделения. Он отметил, что успешные испытания ракеты являются «видимым посланием», которое способно сдержать потенциальных агрессоров.

В заявлении особо подчеркивается, что тестовые запуски баллистических ракет «не являются реакцией на события в мире или напряженность в каком-либо регионе».

Накануне на параде в Пекине китайская армия впервые показала новейшую баллистическую ракету DF-41. В колонне проехали 16 мобильных пусковых установок этих ракет, обладающих радиусом действия до 14 тыс. км.