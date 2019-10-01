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Китай впервые показал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

На параде 1 октября в Пекине общественности впервые была представлена межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 («Дунфэн-41»). Об этом сообщает Global Times (англоязычное издание «Жэньминь жибао»).

16 мобильных установок с этими ракетами проехали по площади Тяньаньмэнь. DF-41, согласно данным из открытого доступа, имеет радиус действия до 14 тыс. км и обладает разделяющейся боевой частью, в которой находятся порядка десяти ядерных боеголовок. 

На параде были представлены и другие военные новинки. Так, по площади прошли установки с ракетами DF-17. По заявлению Пекина, эти ракеты малой и средней дальности являются гиперзвуковыми и способны маневрировать на траектории, что делает шанс их перехвата минимальным. Впервые об испытаниях этой ракеты стало известно в 2017 году.

Новинкой воздушной части парада стали бомбардировщики H-6N — модификация реактивных бомбардировщиков «Сиань» H-6. Они, в свою очередь, являются лицензионной копией советского самолета Ту-16. Этот самолет способен нести ядерное оружие, а его последняя модификация может дозаправляться в воздухе.

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Парад 1 октября в Пекине проводится в ознаменование 70-летия коммунистического Китая. Как отмечает The Washington Post, парад имеет особое значение, поскольку эта дата знаменует то, что КНР «пережила Советский Союз, который просуществовал 69 лет». Предыдущий военный парад такого масштаба в Китае прошел в 2015 году, в честь 70-летия окончания Второй Мировой войны. Его почетным гостем тогда был президент России Владимир Путин.

Теги: Китай, ракета, ядерное оружие
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