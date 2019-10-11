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Убитую следователя Шишкину наградили орденом Мужества

Следователя по особо важным делам подполковника Евгению Шишкину, убитую в октябре 2018 года в Подмосковье, посмертно наградили орденом Мужества. Об этом говорится в сообщении МВД, опубликованном на сайте ведомства.

Государственную награду передали семье погибшей в ходе церемонии в следственном управлении, на которую пришли руководители, коллеги Шишкиной и ветераны. Следователь не раз проявляла «доблесть и мужество в экстремальных ситуациях» и «имея большой опыт, расследовала наиболее резонансные уголовные дела в сфере экономики, в том числе коррупционной направленности», говорится в сообщении МВД.

10 октября год назад Евгению Шишкину застрелили на выходе из подъезда ее дома в Красногорском районе Подмосковья. По данным МВД, убийство произошло из-за профессиональной деятельности погибшей. Шишкина вела расследование дела о создании преступной группировки, получившей в 2013–2014 годах 17 млн руб. на фиктивных возвратах железнодорожных и авиабилетов. Членов ОПГ подозревают во взломе аккаунтов транспортных компаний.

В июле Грузия отказала в убежище подозреваемому в убийстве следователя Шишкиной хакеру Ярославу Сумбаеву. Экстрадировать его в Россию было решено еще в мае, однако 15 июля «Коммерсантъ» сообщил, что процедура была приостановлена на фоне протестов в Грузии. По данным газеты, правозащитники и журналисты обнаружили в деле Сумбаева политическую подоплеку. По их информации, хакер располагал данными о кибервмешательстве России в дела других стран, и на родине ему грозит обвинение в убийстве, которого он не совершал.

Теги: следователь, орден Мужества, убийство
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