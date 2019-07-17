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Грузия отказала в убежище подозреваемому в убийстве следователя Шишкиной

Городской суд Тбилиси отказался предоставить политическое убежище хакеру Ярославу Сумбаеву, которого в России подозревают в убийстве в Подмосковье следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Об этом «Русской службе Би-би-си» сообщили в суде, не уточнив причину отказа.

Отмечается, что решение было принято еще 9 июля. У защиты Сумбаева есть 15 дней, чтобы обжаловать его в апелляционном суде. Представитель прокуратуры Грузии сообщил, что процесс экстрадиции Сумбаева приостановлен до окончания процесса апелляции по делу о политическом убежище.

Верховный суд Грузии решил экстрадировать Сумбаева в Россию в мае. 15 июля «Коммерсантъ» сообщил, что процедура экстрадиции была приостановлена на фоне протестов в Грузии. Как писала газета, правозащитники и журналисты нашли в деле Сумбаева политическую подоплеку. По их данным, хакер располагал данными о кибервмешательстве России в дела других государств, и на родине ему грозит обвинение в убийстве, которого он не совершал.

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Евгения Шишкина расследовала дело о создании преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах получило 17 млн руб. на фиктивных возвратах железнодорожных и авиабилетов. Членов ОПГ подозревают во взломе аккаунтов транспортных компаний. В обвинительном заключении по делу о мошенничестве Сумбаева называют организатором и лидером преступного сообщества. Адвокат Александр Карабанов, чье бюро представляет интересы семьи следователя по особо важным делам, говорил, что он также является предполагаемым заказчиком убийства Шишкиной.

Шишкину застрелили 10 октября возле ее дома в подмосковном поселке Архангельское. По подозрению в убийстве в Петербурге 7 марта задержали двоих мужчин.

Теги: Тбилиси, политическое убежище, следователь, подозреваемый
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