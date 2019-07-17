Грузия отказала в убежище подозреваемому в убийстве следователя Шишкиной

Городской суд Тбилиси отказался предоставить политическое убежище хакеру Ярославу Сумбаеву, которого в России подозревают в убийстве в Подмосковье следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Об этом «Русской службе Би-би-си» сообщили в суде, не уточнив причину отказа.

Отмечается, что решение было принято еще 9 июля. У защиты Сумбаева есть 15 дней, чтобы обжаловать его в апелляционном суде. Представитель прокуратуры Грузии сообщил, что процесс экстрадиции Сумбаева приостановлен до окончания процесса апелляции по делу о политическом убежище.

Верховный суд Грузии решил экстрадировать Сумбаева в Россию в мае. 15 июля «Коммерсантъ» сообщил, что процедура экстрадиции была приостановлена на фоне протестов в Грузии. Как писала газета, правозащитники и журналисты нашли в деле Сумбаева политическую подоплеку. По их данным, хакер располагал данными о кибервмешательстве России в дела других государств, и на родине ему грозит обвинение в убийстве, которого он не совершал.

Евгения Шишкина расследовала дело о создании преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах получило 17 млн руб. на фиктивных возвратах железнодорожных и авиабилетов. Членов ОПГ подозревают во взломе аккаунтов транспортных компаний. В обвинительном заключении по делу о мошенничестве Сумбаева называют организатором и лидером преступного сообщества. Адвокат Александр Карабанов, чье бюро представляет интересы семьи следователя по особо важным делам, говорил, что он также является предполагаемым заказчиком убийства Шишкиной.