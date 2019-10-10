Дочь Заворотнюк ответила на пост Стаса Михайлова об актрисе

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram отреагировала на пост с поддержкой, который написал певец Стас Михайлов.

«В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти!» — написал Стас Михайлов.

«Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи», — ответила Анна Заворотнюк в комментариях.

Сообщения о госпитализации Заворотнюк появились в середине сентября. Позже СМИ писали, что у актрисы обнаружили рак головного мозга и ее ввели в искусственную кому с подключением к аппарату вентиляции легких. 19 сентября пиар-директор актрисы заявила, что Заворотнюк пришла в сознание. 8 октября «Комсомольская правда» сообщила о выписке актрисы из частного медицинского центра в Москве для ее перевода в другое лечебное учреждение.