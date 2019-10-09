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СМИ узнали личность открывшего стрельбу возле синагоги в Галле

Открывший стрельбу возле синагоги в городе Галле в Германии был 27-летним немцем из Саксонии-Анхальт по имени Стефан B. Об этом сообщает Spiegel.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Twitter сообщил, что нападавший действовал из антисемитских побуждений. Spiegel утверждает, что нападавший был правым радикалом. По информации издания, преступник раньше не попадал в поле зрения полиции и действовал в одиночку.

На видео, опубликованном телерадиокомпанией MDR, видно, что стрелявший был в шлеме и одежде, напоминающей боевое снаряжение. Как сообщил Spiegel представитель синагоги Макс Приворожский, преступник пытался проникнуть в здание: он несколько раз выстрелил в дверь, а также бросил несколько «коктейлей Молотова», но дверь открыть не удалось.

Фотогалерея 
Последствия стрельбы у синагоги в немецком Галле. Фоторепортаж

8 октября, в день иудейского праздника Йом Кипур, неизвестные открыли стрельбу в Галле, в результате которой погибли два человека. Стрельба произошла перед синагогой. Изначально СМИ сообщали о нескольких нападавших, вооруженных автоматическим оружием. Они бросили гранату на расположенное рядом с синагогой еврейское кладбище, а затем уехали на автомобиле. Также сообщалось о стрельбе в городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле. СМИ сообщали, что стрелявшие в Галле напали на таксиста и попытались отобрать у него машину.

Полиция в то же время заявила о задержании только одного человека.

Теги: стрельба, Германия
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