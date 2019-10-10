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Политика ,  
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В МИД Сирии назвали Эрдогана «оторванным от реальности человеком»

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по сирийскому вопросу являются высказываниями оторванного от реальности человека, заявили в МИД Сирии, передает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источник в ведомстве. Текст заявления также опубликован в Facebook министерства.

«Эрдоган выступил с заявлениями, которые могут быть сделаны только человеком, оторванным от реальности, поскольку, когда он говорит о своей приверженности защите сирийского народа, его собственные руки покрыты кровью сирийцев, убитых террористами, которых он и его режим поддерживают», — цитирует SANA заявление министерства.

В МИД Сирии назвали Эрдогана агрессором, нападающим на мирных граждан под предлогом борьбы с терроризмом. В ведомстве отметили, что заявления турецкого лидера о стремлении защитить сирийский народ являются доказательствами «преступности турецкого режима, прикрывающегося лозунгами гуманитарного характера, от которых он сам далек». В коммюнике также говорится, что Сирия по-прежнему намерена «противостоять турецкой агрессии любыми методами».

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9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере и северо-востоке Сирии. По его словам, она направлена против террористических организаций «Исламское государство» (запрещена в России) и курдской организации РПК. Анкара обосновывает законность проведения операции соглашением, заключенным между властями Турции и Сирии в 1998 году.

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Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия, Турция
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