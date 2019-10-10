Курды сообщили об уничтожении 14 турецких военных в Сирии

Ко второму дню наступления в Северо-Восточной Сирии турецкие войска потеряли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителей SDF («Сирийские демократические силы» — группировка, состоящая преимущественно из курдов).

По информации телеканала, ожесточенные бои сейчас проходят на большей части границы Турции с сирийским Курдистаном. В боях помимо турецких войск участвуют местные протурецкие вооруженные формирования, утверждает курдский телеканал Rudaw. Агентство ANHA, аффилированное с курдскими силами SDF, сообщает об уничтожении «десятков» поддерживающих турецкие силы «наемников».

Сами SDF в свою очередь сообщили о гибели трех бойцов 10 октября в результате бомбардировок турецкой авиации. Кроме того, при сегодняшней бомбардировке в районе города Эль-Камышлы погибли пятеро и ранены десятки мирных жителей.

Министерство обороны Турции в своем Twitter сообщает об уничтожении с воздуха и с помощью артиллерии 181 объекта, относившегося к курдским формированиям. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления 10 октября заявил, что турецким войскам к настоящему моменту удалось уничтожить 109 террористов, передает Anadolu.