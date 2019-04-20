Жена Зеленского попала в базу «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных сайта «Миротворец», сообщает «Страна.ua».

Как говорится в описании на сайте, Елену Зеленскую внесли в черный список, поскольку она — «информатор боевиков незаконных вооруженных формирований». «Миротворец» привел ссылку на публикацию Зеленской в Facebook с репостом сообщения канала «Life Новости», в котором за информацию о перемещении украинских военных предлагается гонорар в 15 тыс. руб. «После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила», — сказано в сообщении.

Также на сайте «Миротворца» указано, что Зеленская — конечный бенефициар ООО «Студия Квартал — 95», ООО «Зелари Фиш», Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).

Как отмечает «Страна.ua», доказательств, что Зеленская действительно собирала информацию о перемещении украинских военных, нет.