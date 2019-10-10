Путин оценил сокращение пьянства в России

Президент России Владимир Путин во время открытия форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде указал на прогресс, достигнутый в сфере снижения употребления россиянами крепкого алкоголя. Он указал на то, что об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что россияне стали потреблять меньше крепких спиртных напитков и начали больше заниматься спортом. «Мне очень приятно отметить, что совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед по этому направлению и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы — это очень хорошо! — употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом», — сказал он.

Результатом этого, заявил российский лидер, стал значительный рост продолжительности жизни в России.

Ранее ВОЗ опубликовала исследование, посвященное влиянию мер по контролю реализации алкогольной продукции на смертность и продолжительность жизни россиян. По данным организации, с 2003 года потребление алкоголя в стране снизилось на 43%. Согласно докладу, политика в этой области привела к существенному росту продолжительности жизни населения.